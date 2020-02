Frühlingschorprojekt 2020

Chorprojekt vom 7. Januar bis 26. April 2020 im Musiksaal des Kepler-Gymnasiums in der Nähe der Stadthalle Reutlingen mit der "LICO - Chor und Vokalensemble Reutlingen e. V."

Wenn der Frühling an die Tür klopft, dann schlüpft so manche Gestalt aus ihrem Häuschen und macht die Welt bunter. Seien Sie und Ihre Stimme ein Teil dieses Frühlingserwachens und spazieren Sie mit uns vom 7. Januar bis 26. April 2020 fröhlich singend hinaus in die vielfarbene Welt chormusikalischer Kompositionen rund um den Lenz.

Am 26. April 2020 beschließen wir das Chorprojekt mit einer Matinée im Spitalhofsaal in Reutlingen.