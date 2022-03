Abendkonzert mit den Fröhlichen Dorfmusikanten Ballenberg

Die Fröhlichen Dorfmusikanten - Wir vereinen Tradition mit Zukunft

Die Geschichte der “Fröhlichen Dorfmusikanten” begann 1981 anlässlich des Heimatfestes "675 Jahre Ballenberg". Dort spielte die Keimzelle der Fröhlichen Dorfmusikanten unter der Leitung von Hermann Essig zunächst in "Oberkrainerbesetzung" das erste Mal auf. Die Fröhlichen Dorfmusikanten pflegen die böhmisch-mährische Blasmusik also seit nunmehr 40 Jahren und sind mittlerweile zu einem festen Bestandteil in der Blasmusikszene geworden. Mit viel Liebe zum Detail erarbeiten sie ihr jährlich wechselndes Programm und präsentieren es ihrem breiten Publikum.

Die Freude an der Musik und guter freundschaftlicher Zusammenhalt ließen im Laufe der Jahre weitere Musikanten dazukommen. Die bunt zusammen gemischte Gruppe besteht aus ca. 25 Musikerinnen und Musikern aus dem Bereich Bauland, Tauber (Baden) und Kocher-Jagst (Württemberg).

Die Spezialität der einzigartigen Besetzung ist die böhmisch-mährische Blasmusik.

In das Jahr 2019 starteten die Fröhlichen Dorfmusikanten mit einem neuen Kapellmeister am Dirigentenstab. Kein geringerer als Edi Sagert konnte für das anspruchsvolle Amt gewonnen werden. Er führt seitdem die musikalischen Geschicke der Gruppierung.

Mit Edi Sagert haben die Fröhlichen Dorfmusikanten einen Hochkaräter der Blasmusikszene für sich gewinnen können, der die Begeisterung für Blasmusik mit ihnen absolut teilt. Dieses kreative Gesamtpaket aus Akteuren zusammen mit dem neuen musikalischen Leiter wird in Zukunft sicherlich noch von sich hören lassen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Einlassregelungen statt. Daher steht nur eine begrenzte Kapazität an Plätzen zur Verfügung.

Der Kartenvorverkauf startet in Kürze!

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

*** Nach der aktuellen Coronaverordnung (Warnstufe) ist der Zutritt nur für Geimpfte und Genesene möglich sowie für nicht geimpfte oder genesene Personen, die einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen (3G - Regel).

Ein Nachweis für die Impfung ist künftig nur noch mit einem QR-Code, ausgedruckt oder in der App, möglich. Zudem muss ein amtliches Ausweisdokument vorgezeigt werden. Ein Genesenennachweis darf höchstens 90 Tage alt sein.

Während der gesamten Verweildauer am Veranstaltungsort, auch am Platz, besteht die Pflicht des Tragens einer FFP2-Maske bzw. einer vergleichbaren Maske (beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken)

(Stand: 22.02.22) ***

-Änderungen vorbehalten-

Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung hier nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.