Promenadenkonzert mit den Götz Buam

enießen Sie die Götz Buam live, seit 40 Jahren ein Garant für stimmungsvolle Auftritte im Egerlänger Sound. Nehmen Sie am Sonntag, den 29. Mai in der Wandelhalle Bad Mergentheim teil an diesem musikalischen Erlebnis der besonderen Art. Das Orchester mit Sängerin Alexandra wird dabei, unter der Leitung von Klaus Fischer, beliebte Egerländer Melodien und Klassiker im Big Band Sound zum Besten geben. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Einlassregelungen statt. Daher steht nur eine begrenzte Kapazität an Plätzen zur Verfügung. Es wird empfohlen, sich vor der Veranstaltung nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.