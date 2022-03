Frühlings-Benefizkonzert Stadtkapelle Bad Mergentheim

Es ist soweit – Die Stadtkapelle wird 100 Jahre! Dazu passend wird das Jubiläumsjahr 2022 mit einem Festkonzert zugunsten eines guten Zwecks gestartet. Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus anspruchsvoller Literatur für sinfonisches Blasorchester sowie allseits bekannte und beliebte Melodien. Die Zuschauer können sich auf eine Reise durch die Jahrzehnte freuen!

Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln (3G) statt. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation eine verminderte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht.

*** Nach der aktuellen Coronaverordnung (Warnstufe) ist der Zutritt nur für Geimpfte und Genesene möglich sowie für nicht geimpfte oder genesene Personen, die einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen (3G - Regel).

Ein Nachweis für die Impfung ist künftig nur noch mit einem QR-Code, ausgedruckt oder in der App, möglich. Zudem muss ein amtliches Ausweisdokument vorgezeigt werden. Ein Genesenennachweis darf höchstens 90 Tage alt sein.

Während der gesamten Verweildauer am Veranstaltungsort, auch am Platz, besteht die Pflicht des Tragens einer FFP2-Maske bzw. einer vergleichbaren Maske (beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken)

(Stand: 22.02.22) ***

-Änderungen vorbehalten-

Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung hier nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.