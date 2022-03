Benefiz-Konzert Musikverein Umpfertal Boxberg e. V.

Der Musikverein Umpfertal e. V. Boxberg lädt Sie am Samstag, 9. April um 19:30 Uhr zu einem abwechslungsreichen Konzertabend in die Wandelhalle nach Bad Mergentheim ein. Alle Einnahmen gehen zugunsten der Lebenshilfe des Main-Tauber-Kreises e. V. sowie der Jugendarbeit des Musikvereins Umpfertal e. V.

Neben der Freude zur Musik und einer prägenden Gemeinschaft gehören vor allem Vielseitigkeit und Offenheit für neue Projekte zu den Merkmalen des Musikvereins aus Boxberg. An diesem Konzertabend erwarten Sie völlig neue Klangerfahrungen, denn aufgrund der vorherrschenden Abstands- und Hygieneregeln hat sich der Verein musikalisch neu gruppiert und begrüßt sie an diesem Abend mit einer bunten Mischung aus verschiedenen Ensembles. In mehr als zehn verschiedenen Formationen laden Sie die Musikerinnen und Musiker aus der Jugend sowie dem Großen Blasorchester auf eine Reise musikalischer Vielfalt ein. Es erwarten Sie unter anderem ein Blechbläser-Tentett, ein Saxophon- und Klarinetten-Ensemble, eine Combo-Band, Woodwind-Quintett bestehend aus Oboe, Flöte, Klarinette, Horn, Saxophon und ein Horn-Ensemble. Weiter zeigen die Musikerinnen und Musiker in dem „Jüngsten Quintett“ ihr Können ebenso wie die erfahrenen Blechbläser des Silber-Quintetts.

Diese musikalische Vielseitigkeit ist selbstverständlich nur möglich, wenn dabei auch die Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker durch eine hochwertige Jugendarbeit gefördert werden. In einer mehrstufigen musikalischen Jugendausbildung, von der Instrumentalausbildung mit professionellem Einzelunterricht über die Mini­band und Jugendkapelle bis hin zum Großen Blas­orchester, lernen die Kinder und Jugendlichen ihre musikalischen Fertigkeiten auszubauen und weiterzuentwickeln. Neben dem Instrumentalunterricht und den Proben steht auch eine gemeinsame Freizeitgestaltung durch Aus­flüge, Grillfeste oder Jugendfreizeiten auf dem Pro­gramm. So werden die Kinder und Jugendlichen Teil einer lebendigen Gemeinschaft.

Neben der Jugendarbeit des Vereins freut sich auch die Lebenshilfe des Main-Tauber-Kreises auf Ihren Besuch. Seit über 50 Jahren begleitet und unterstützt die Lebenshilfe Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen mit dem Ziel, den Mitgliedern eine uneingeschränkte Teilnahme in der Gesellschaft zu ermöglichen. Hierunter zählen das Abbauen von Barrieren und die Sensibilisierung der Gesellschaft für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen. Um diese Ziele umzusetzen, bietet die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis viele verschiedene Angebote für gehandicapte Menschen und deren Familien an. Dazu gehören Tagesausflüge, Wochenendfreizeiten und Urlaubsreisen sowie individuelle Einzelbetreuungen.

Der Kartenvorverkauf startet in Kürze!

All dies unterstützen Sie an diesem Abend. Der Eintritt beträgt 8,- € bzw. 6,- € mit Ermäßigung. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

Sie können sich sicher sein, dass die Einnahmen direkt bei der Lebenshilfe und der Jugendarbeit des Musikvereins Boxberg ankommen. Vor allem in den momentan schwierigen Zeiten und nach einem bereits gemeinsam geplanten und coronabedingt abgesagten Konzert im Herbst 2020, bedanken wir uns besonders für Ihren Besuch und freuen uns, Sie an diesem Abend begrüßen zu können. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Einlassregelungen statt. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation eine verminderte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht.

Lassen auch Sie sich überraschen, wie abwechslungsreich, modern und mitreißend die symphonische Blasmusik auch in kleineren Ensembles ist!

*** Nach der aktuellen Coronaverordnung (Warnstufe) ist der Zutritt nur für Geimpfte und Genesene möglich sowie für nicht geimpfte oder genesene Personen, die einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen (3G - Regel).

Ein Nachweis für die Impfung ist künftig nur noch mit einem QR-Code, ausgedruckt oder in der App, möglich. Zudem muss ein amtliches Ausweisdokument vorgezeigt werden. Ein Genesenennachweis darf höchstens 90 Tage alt sein.

Während der gesamten Verweildauer am Veranstaltungsort, auch am Platz, besteht die Pflicht des Tragens einer FFP2-Maske bzw. einer vergleichbaren Maske (beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken)

(Stand: 22.02.22) ***

-Änderungen vorbehalten-

Es wird empfohlen sich vor der Veranstaltung hier nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.