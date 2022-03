Promenadenkonzert mit Unverhopft

Die kleine Besetzung „Unverhopft“ präsentiert am Sonntag den 10. April um 10.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim traditionelle Blasmusik, aber auch moderne Arrangements, die eigens auf die sieben Musiker zugeschnitten wurden. Die Hobbymusiker kommen alle aus dem Taubertal und haben zuvor schon in unterschiedlichsten Besetzungen zusammen musiziert. Die Vorlieben der unterschiedlichen Musiker spiegelt das abwechslungsreiche Programm der Formation wider, so sind bekannte traditionelle Melodien zu hören, aber auch Titel aus den Bereich Rock, Funk und Jazz. So ist für jeden Musikgeschmack und für jede Altersgruppe bestens gesorgt.

