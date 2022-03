Promenadenkonzert mit den Harthäuser Musikanten

Am Sonntag, den 17. April um 10:30 Uhr laden die Harthäuser Musikanten zu Ihrem Promenadenkonzert in die Wandelhalle Bad Mergentheim ein. Unter dem Motto „Was vermissen wir in der Corona Zeit“ leitet Dirigent Jürgen Bermanseder mit seinem Programm die Spieler durch vergangene Feste und Jubiläen, Kneipentouren, sowie Musicals und Kinos. Gehen Sie mit den Musikanten auf Reise durch eine Zeit vor der Pandemie und schwelgen Sie freudig in Erinnerung.

Der Eintritt ist frei! Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Einlassregelungen statt. Daher steht nur eine begrenzte Kapazität an Plätzen zur Verfügung.

Die FFP2-Maskenpflicht gilt während der gesamten Veranstaltungsdauer. Es wird empfohlen, sich vor der Veranstaltung nochmals über die aktuell geltenden Zutrittsregelungen zu informieren.