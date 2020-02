Frühlingsmorde

Martin Sowa führt Sie mit "Mord im Rinnental" in die lebensgefährliche Engstinger Albsonne. Kirsten Levene öffnet Ihnen die Türen zu der Reutlinger Volkshochschule und verkündet Ihnen im Kugelhagel: Am Chaos soll´s nicht scheitern. Janine Hugot serviert Ihnen den Nachtisch in Schwaden von Frittierfett und psychischen Abgründen.

Die "Romanticker" werden unterstützt durch Ines Fischer, eine Musikerin aus Reutlingen, die Ihnen mit ihren Kompositionen den Angstschweiß auf die Stirn treibt.

Blut gefriert im Schnee. Mörder, Drogendealer und Autohehler spinnen dunkle Netze.

Jemand verschwindet und taucht wieder auf. Menschen, die verzweifelt nach Ordnung streben, landen im Durcheinander fliegender Gewehrkugeln.

Eine Außenseiterin klärt die Frage: War es Mord oder Selbstmord?.