Frühschoppen mit der BigBand Schwäbisch Hall

Die Big Band Schwäbisch Hall ist bei uns am Sonntag, 5. August, ab 11 Uhr zu Gast. Die mehr als 20 Musiker umfassende Big Band unter Leitung von Tobias Scheibeck hat für ihren Freiluft-Auftritt mitten im Haller Stadtpark wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Klassikern und modernen Titeln einstudiert – Prädikat: swingend, soulful, groovig, jazzig.

Das Konzert in unserem Biergarten beginnt um 11 Uhr, das Café öffnet um 10 Uhr. Wir bieten zusätzlich zu unserer regulären Frühstückskarte auch ein Weißwurstfrühstück an. Eine Platzreservierung ist an diesem Vormittag nicht möglich. Früh kommen lohnt sich.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Bei anhaltend schlechtem Wetter wird das Konzert auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.