Frühstückstreffen für Frauen

„Wer bestimmt, ob ichzufrieden bin? - Leben zwischen Anspruch, Wunsch und Wirklichkeit“. Frauen, diesich gerne mit Lebensthemen befassen, ein gutes Frühstück in gemütlichem Ambiente genießen möchten und Freude an Musik haben sind herzlich eingeladen. Eintrittskarten gibt es 4 Wochen vor der Veranstaltung im Vorverkauf an derTheaterkasse der Stadthalle Balingen.