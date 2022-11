Frühlingskonzert Klassik

Der Frühling in seiner schönsten Weise wird Ihnen musikalisch in Lichtenwald in Vollendung präsentiert.

Frühling Klassik oder Klasse Frühling oder Frühling Klassik ist einfach Klasse.

Termin: Sonntag, 23.04.2023 – 18 Uhr

Ort: Bürgerzentrum Lichtenwald, Gassenäcker 1, Lichtenwald

Karten VVK 15 €, Abendkasse 17 € - per Mail kultur@mail.lichtenwald.de

oder Telefon 07153-945599.

Kinder und Jugendliche bis 16 sind frei.