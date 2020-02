× Erweitern Privat Plakat

Frühlingsmarkt der Sinne

am Samstag, den 21. März 2020 von 13.00 – 18.00 Uhr in der Gemeindehalle Lampoldshausen, Brückenstraße 8 in 74239 Hardthausen.

Dort zeigen Ihnen verschiedene Direktvertriebe Produktneuigkeiten zum Beispiel aus den Bereichen backen, kochen, putzen, basteln, dekorieren und wohlfühlen.

Für Ihr leibliches Wohl gibt es ein reichhaltiges Kuchenbuffet, dessen Erlös an die Stiftung Große Hilfe für kleine Helden gespendet wird. Ziel der Stiftung ist es, Familien mit schwerkranken Kindern während des stationären Aufenthaltes in der Heilbronner Kinderklinik – aber auch in der Zeit danach – ganzheitlich zu unterstützen.

Unser Highlight für Sie: Tombola zugunsten Große Hilfe für kleine Helden mit tollen Preisen von den Ausstellern.

Der Eintritt zum Frühlingsmarkt der Sinne ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!