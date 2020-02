× Erweitern Michaela Ewertowski Frühlingsmarkt der Sinne

Tupper-Party kennt jeder – wir laden herzlich ein zur Mega-Party: zum Frühlingsmarkt der Sinne

am Samstag, den 21. März 2020 von 13.00 – 18.00 Uhr

in der Gemeindehalle Lampoldshausen, Brückenstraße 8 in 74239 Hardthausen.

Beim Frühlingsmarkt der Sinne zeigen Ihnen verschiedene Direktvertriebe Produktneuigkeiten und präsentieren ihre Frühlings-/Sommerkollektionen.

Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Angebote:

Backen mit LUMARA und Pampered Chef, Kochen mit dem Thermomix, alles frisch mit Tupperware, Duftbonbons von PartyLite, Simply clean mit JEMAKO, Designschmuck mit der Kraft der Magnete von ENERGETIX, Schmuck passend für jedes Alter von Luna, Taschen nie wieder umräumen mit MICHE-Bag, Beauty und Hautpflege für Sie und Ihn von Mary Kay, Brillen vom Hersteller für den richtigen Durchblick mit Brillenparty, sinnliches Shoppen zu Hause mit Pepperparty, einfach fit mit Natura Vitalis, traumhaftes Ergebnis in 10 Minuten mit JeTaSo und Spürbare Energie und Schönheit mit Fitline.

Für Ihr leibliches Wohl gibt es ein reichhaltiges Kuchenbuffet, dessen Erlös an die Stiftung Große Hilfe für kleine Helden gespendet wird. Ziel der Stiftung ist es, Familien mit schwerkranken Kindern während des stationären Aufenthaltes in der Heilbronner Kinderklinik – aber auch in der Zeit danach – ganzheitlich zu unterstützen.

Unser Highlight für Sie: Tombola zugunsten Große Hilfe für kleine Helden mit tollen Preisen von den Ausstellern.

Der Eintritt zum Frühlingsmarkt der Sinne ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!