frytz bringt als Solo-Projekt frische Impulse in die Musikszene und beeindruckt mit künstlerischer Raffinesse und Vielseitigkeit. In seinem unverwechselbaren Stil verschmelzt frytz Indie-Rap und Pop mit Club-Sounds, um eine einzigartige Klangwelt zu erschaffen und seine Hörer:innen zu bewegen. Jeder Song - vom Text bis zur Produktion - trägt seine Handschrift und bleibt unverfälscht. Seine Musik erzählt Geschichten, die genauso nahbar wie tanzbar sind.

Die Echtheit seiner Texte und die Fähigkeit, tiefgründige Emotionen in eingängige Melodien zu verwandeln, haben frytz in kurzer Zeit sowohl in den Playlists als auch in den Herzen seiner Hörer:innen einen festen Platz geschaffen. Mit Platzierungen in renommierten Spotify-Playlisten wie "Wilde Herzen", "Popland” und “New Music Friday” sowie Anerkennung von Radiosendern wie Radio Fritz (RBB), SWR DasDing, und Features mit Bruckner, Carlo5 und Dominik Hartz, hat frytz die Aufmerksamkeit der deutschen Musikwelt auf sich gezogen. Nicht zuletzt, weil er es versteht, seine Musik mit cleveren und hochwertigen Bewegtbildern zu verbinden. Diese Facette vermittelt seine Songs und Emotionen weltweit an Menschen, die zwar kein Deutsch sprechen, aber frytz fühlen.

Auf der Bühne besticht frytz als One-Man-Show - sowohl in Clubs als auch auf Festivals. Jeder Song ist durch seinen Sound geprägt und entfaltet sich in spielerischen Arrangements. frytz ist in seinem Set: Sänger, Gitarrist und Drummer. So berührt er die Herzen und lässt die Crowd tanzen und springen. frytz’ erste Live-Saison ging unter die Haut und in 2025 freut sich frytz auf die Momente mit seiner Community - der frytz fam - in denen sich die Blicke kreuzen.