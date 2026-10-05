„Meine Songs sind wie Tagebucheinträge. Wenn ich im Flow bin, geht’s sehr schnellv und ich versuche dabei nichts zu verkopfen. Mein Ziel ist es, ehrliche Musik zu machen, die mir selbst gefällt und die irgendwie konkret ist und doch allgemeine Gültigkeit findet.“

frytz mit y lässt akustische Instrumente mit artifiziellen, digitalen Sounds verschmelzen und schafft dadurch eine Klangwelt, die irgendwie bekannt klingt und trotzdem überrascht.

Ständig balanciert er zwischen Intimität und Distanz, Verletzlichkeit und Selbstbewusstsein, unverfälschten Emotionen und präziser Form - und findet genau dort seinen eigenen Indie-Rap-Sound. Die Echtheit seiner Messages und die Fähigkeit, tiefgründige Emotionen in eingängige Musik zu verwandeln zeichnen den Wahlkölner aus, der liebend gern in der Großstadt wohnt, ihr aber von Zeit zu Zeit genau so gern wieder entflieht.

Sein Studio ist für frytz der Ort, an dem er sich abkapseln kann, Texte schreibt und seine Musik produziert. Die meisten seiner Songs entstehen alleine - und genau dadurch bleiben sie unverfälscht und authentisch.

Auch auf der Bühne bleibt frytz autark. Bei seinen Shows ist er Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger und wechselt dabei mit Leichtigkeit zwischen den Instrumenten. Und doch ist seine Bühnenpräsenz nicht nur aufgrund dieser Vielfalt außergewöhnlich. frytz trifft die ruhigen Emotionen genauso wie die lauten - und so hat die Show nicht nur Momente für’s Herz, sondern auch für den Puls und bleibt überwiegend tanzbar.

Diese Verspieltheit spiegelt sich auch auf Social-Media in seinen viralen Reels wider. Und so kommt es, dass frytz nicht nur im deutschsprachigen Europa, sondern auch darüberhinaus von seinen Follower:innen gefühlt und gefeiert wird.

In 2026 geht die Reise weiter - Inspiration entsteht unterwegs und, was sich an Emotionen ansammelt, findet Schritt für Schritt seinen Weg in neue Songs. Ein neues Album ist unterwegs. Und frytz nimmt es 2026 mit auf 4-Länder-Tour!