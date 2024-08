Das Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt veranstaltet in Kooperation mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Outdoor Fußball Mitternachtsturnier.

Ein neues Format soll in der Quartiersarbeit für Kinder und Jugendliche geschaffen werden. In der Bahnhofsvorstadt findet an diesem Abend das erste Fußball Mitternachtsturnier statt. Für weitere Informationen und für die erforderliche Anmeldung zum Turnier bitte per Instagram oder E-Mail mit den Verantwortlichen in Kontakt treten.

Instagram: @qz_bahnhofsvorstadt

E-Mail: qz.bahnhofsvorstadt@heilbronn.de