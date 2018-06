Fußball-WM live im Gemeinschaftshaus

× Erweitern Foto: By Normanvogel - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4378070 Fußball

Zur Übertragung der Fußball-WM-Spiele mit deutscher Beteiligung lädt der Württembergische Christusbund ein.

Start ist am 17. Juni um 17 Uhr zum Spiel gegen Mexiko im Waiblinger Gemeinschaftshaus Fuggerstraße 45. Auch am 23. Juni um 20 Uhr und am 27. Juni um 16 Uhr werden die Begegnungen gegen Schweden und Südkorea auf Großleinwand zu sehen sein.

Ebenso wird das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 15. Juli um 17 Uhr gezeigt. An diesem Tag veranstaltet die Gemeinschaft ein ganztägiges Straßenfest. Start ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend wird zu Leckerem vom Grill, anschließend Kaffee und selbstgemachter Kuchen sowie Spiel und Spaß für Kinder eingeladen.