Die ikonischen FU MANCHU spielen in derselben Liga wie Kyuss, Monster Magnet und Sleep. Am 12. August sind die Fuzz Rock-Pioniere im Im Wizemann in Stuttgart zu Gast.

Ursprünglich 1985 als von Black Flag beeinflusste Hardcore-Punk-Band namens Virulence gegründet, haben sich FU MANCHU seitdem zu einem der bekanntesten Namen des Hardrock entwickelt. Die Band veröffentlichte 1990 ihre erste Single „Kept Between Trees“ und trug in den folgenden Jahren dazu bei, einen ikonischen Stil der Heavy-Musik zu etablieren,