Das Konzept „Fuchs & Krüml“: Langjährige Erfahrungen mit der Freude an der Musik kombinieren und durch minimalen Aufwand den Spaß in den Mittelpunkt stellen. Was dabei herauskommt? Erfrischende Dates einer Gitarre und eines Cellos, die gepaart mit leichtfüßigen deutschen Texten, die unbändige Begeisterung für die Musik transportieren.