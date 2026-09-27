Fuchs und Bär – Weihnachtsfamilienstück

Zur Weihnachtszeit entführt Sie das Familienstück Fuchs und Bär in die zauberhafte Welt zweier Waldbewohner, die versuchen herauszufinden, was es braucht, um glücklich zu sein.

Tief im Wald leben Fuchs und Bär und genießen ein einfaches Leben. Beeren sammeln, Glühwürmchen beobachten und gemeinsame Nickerchen gehören zum Alltag der beiden. Doch alles ändert sich, als der Fuchs plötzlich eine Idee hat: Könnten die beiden nicht noch viel mehr freie Zeit haben, wenn sie Maschinen bauten, die ihnen die lästige Arbeit der Nahrungssuche abnähmen?

Plötzlich verbringen die beiden Tage damit, Maschinen zu bauen und zu warten, Felder anzulegen und zu pflegen. Mit Erfolg, denn schon bald haben die beiden mehr zu essen, als sie es sich jemals hätten erträumen können. Doch damit nicht genug! Der Fuchs möchte noch mehr haben, der Bär dagegen merkt, dass er sich nach einfacheren Zeiten sehnt. Fuchs und Bär ist ein magisches Theatererlebnis, das zum Staunen und Träumen einlädt. Mit unwiderstehlichem Charme fühlt diese Fabel dem Glauben an ein endloses Wachstum auf den Zahn und begibt sich auf die Suche nach einem wohlig warmen Glücksgefühl.

Vom 1.12. bis 22.12.26 finden an vielen Vormittagen um 9 Uhr und um 11 Uhr Schulvorstellungen statt. Die genauen Termine erfahren Sie an unserer Theaterkasse unter 0981-9704014.

Die Schulvorstellungen können – je nach Verfügbarkeit – auch von jedermann besucht werden.