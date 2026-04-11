Fuchs und Ferkel - Torte auf Rezept

Kindertheater ab 4 Jahre

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Stadtbücherei Öhringen Untere Torstraße 1, 74613 Öhringen

Die Württembergische Landesbühne zeigt das liebevoll gestaltete Bilderbuch eines norwegischen Autors als Bühnenvariante.

Ferkel hat Husten und sein Freund Fuchs versucht ihm mit ungewöhnlicher Medizin zu helfen: „Zwei Liter Limonade und vier Schokoküsse, viermal täglich!“. Ferkel wird gesund. Jetzt wollen alle anderen Tiere auch von Fuchs behandelt werden … Ein Stück voller Fantasie und Humor für die ganze Familie.

Dauer: 40 Minuten

Info

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Stadtbücherei Öhringen Untere Torstraße 1, 74613 Öhringen
Kinder & Familie

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