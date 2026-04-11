Fuchs und Ferkel - Torte auf Rezept

Die Württembergische Landesbühne zeigt das liebevoll gestaltete Bilderbuch eines norwegischen Autors als Bühnenvariante.

Ferkel hat Husten und sein Freund Fuchs versucht ihm mit ungewöhnlicher Medizin zu helfen: „Zwei Liter Limonade und vier Schokoküsse, viermal täglich!“. Ferkel wird gesund. Jetzt wollen alle anderen Tiere auch von Fuchs behandelt werden … Ein Stück voller Fantasie und Humor für die ganze Familie.

Dauer: 40 Minuten