Fuchs und Hase Festival 2022

Fuchs & Hase Festival 2022

Nach zwei Jahren der Unsicherheit kommen wir mit Pauken und Trompeten zurück an den Ort, an dem es noch so viel zu entdecken gibt.

Im Sommer. Mit Sonne. Voller Liebe.

Denn wir möchten weiterhin das unausweichlich Notwendige in eine sinnvolle Form kanalisieren. Ein Ort für Freigeister, Künstler, Musikliebhaber und Chaosliebende schaffen, bei dem Selbstverwirklichung und Solidarität Hand in Hand gehen und alle mit ihrem Können und ihren Ideen für das Gelingen beitragen. Denn jeder braucht einen Ort, um sich abseits des Alltags kreativ zu beschäftigen und sich neben Hektik und Verpflichtungen auf das Wesen den Menschen zu konzentrieren.

Momentan mehr als jemals zuvor!

Sei dabei, wenn der Fuchs dem Hasen das fünfte Mal gute Nacht sagt und Tage außerhalb der Zeit das Zeitliche segnen. Wo stolze Störche mit scheuen Rehen tanzen, sich stachelige Igel an bunten Vögeln anschmiegen und der König der Löwen mit Biene Maja um die Vorherrschaft des Waldes kämpft.