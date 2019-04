Am 11.Mai 2019 heisst es "fuck armageddon this is Hell Fest" und wir gehen mit unserem kleinen Festival in die zweite Runde um mit euch eine gute Zeit zu haben.

Das ganze wird wieder in drei Locations rund um das Juha West und den Cheap Trash Records Laden in Stuttgart stattfinden. Neben 10 Bands / Singersongwriter wird es ein schönes Rahmenprogramm mit Pizza, Yoga und weiterem geben. High Fives für Slowlifes. Sichert euch den Termin.