Ein einzigartiges Flamenco-Erlebnis des Antonio Andrade Quartett, live aus Sevilla!

Inspiriert von der Urkraft und Magie des Feuers, lädt dieses Programm das Publikum ein, die Seele des Flamenco in ihrer reinsten Form zu erleben. Fuego ist eine leidenschaftliche Hommage an die Kunst und den Geist des Flamenco – ein Abend voller Intensität, Eleganz und beeindruckender Darbietungen. Das Feuer bricht aus, kraftvoll und unerbittlich, um das Unnötige zu verbrennen. Es steht für Transformation, die Reinheit durch Zerstörung findet, und hinterlässt eine Ruhe, die den Beginn von etwas Neuem ankündigt.