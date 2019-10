Führung 4.0 und virtuelle Teams

Die heutige digitale Arbeitswelt stellt besondere Anforderungen an Führungskräfte. Denn sie müssen Mitarbeiter führen, die nicht vor Ort sind (virtuelle Teams, Home-Office), sich deren Erwartungen anpassen (Stichwort Generation Y) und dabei die steigende Komplexität und Dynamik der Aufgaben im Unternehmen berücksichtigen (mehr Selbstorganisation zur Komplexitätsbewältigung anstatt hierarchischer und personenzentrierter Führung). Führungskräfte müssen ihr bisheriges Verhalten den veränderten Gegebenheiten anpassen.

In dem Workshop gilt es neben der kognitiven Seite des Verstehens veränderter Führung neue Führungsbilder zu erlernen und intuitiv zu verstehen. Mit Hilfe der Kreativitätsmethode „Lego Serious Play“ wird die Thematik „Führung im Wandel“ in den Gruppen bearbeitet. Dabei geht es darum, sich mittels LEGO spielerisch und kreativ Lösungen zu nähern zu erarbeiten, wie sich Führung im digitalen Zeitalter und virtuelle Teamarbeit entwickeln und wie sie in der Praxis konkret gestaltet werden können.