Führung durch die Ausstellung "Pausa - Jede Menge Stoff drin"

In der einzigartigen Architektur der Pausa Tonnenhalle präsentiert das Museum Mössingen eine bunte und formenreiche Ausstellung zur Firmen- und Designgeschichte der ehemaligen Textildruckfirma Pausa. Aus der umfassenden Sammlung von 86.000 Stoffmustern aus 9 Jahrzehnten präsentiert sich der Ausstellungsraum, in dem früher die Stoffe bedruckt wurden, in außergewöhnlicher Gestalt. „Zeit-Räume“ aus Stoffbahnen bilden die farblichen und sinnlichen Einheiten, in denen sich die einzelnen Epochen der erfolgreichen Pausa-Firmengeschichte darstellen. Von den Anfängen der 1920er- und 1930er-Jahre, in denen die Firma eng mit dem Bauhaus kooperierte, über die Nachkriegszeit, in denen die Pausa mit der neuen Firmenarchitektur von Manfred Lehmbruck (1951-1961) und dem besonderen Pausa-Stil die Tradition des Werkbund und Bauhaus weiterführte und den Schlüssel zum jahrzehntelangen Erfolg fand.

Wir laden Sie herzlich ein, die Ausstellung auch im Rahmen einer öffentlichen Führung zu besuchen. An folgenden Terminen können Sie ohne Voranmeldung an einer Führung teilnehmen:

15.5., 16.00 Uhr

24.7., 16.00 Uhr

14.8., 16.00 Uhr

25.8., 14.00 Uhr

18.9.; 16.00 Uhr

16.10., 16.00 Uhr

10.11., 15.00 Uhr

20.11., 15.00 Uhr