Führung im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Henselmann kann von 14:00 bis 17:00 Uhr besucht werden. Die Museumsleiterin Mechthilde Schnitzer bietet um 14:00 Uhr eine Führung im ehemaligen Siechenhaus an. In der umfangreichen Sammlung des Bildhauers Josef Henselmann 1898 - 1987 ist auch das Modell der römischen Fruchtbarkeitsgöttin Ceres zu sehen, die im Original vor dem Landratsamt in Sigmaringen steht. Von der Frau des Künstlers, Malerin Marianne Henselmann 1903-2002 werden ebenfalls Werke und Zeitdokumente ausgestellt.