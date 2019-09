Führung zu Leon Schmalzbach durch die Jugendguides der Initiative Hechinger Synagoge

Die Jugendguides Carina Holocher, Nicole Osikowski und Linda Sum stellen in ihrer Führung Leon Schmalzbach (1882-1942), den letzten Rabbinatsverweser, Lehrer und Vorsänger der jüdischen Gemeinde Hechingens vor. Leon Schmalzbach war ab 1908 in Hechingen tätig, erteilte Religionsunterricht an der Israelitischen Volksschule und an den Hechinger Schulen, war Komponist, diente als deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg und entdeckte Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Nach der Pogromnacht 1938 wurde er nach Dachau eingeliefert und 1941 nach Riga deportiert.