Führung zur astronomischen Uhr

Anhand eines großen Modells der über 500 Jahre alten Uhr erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Sonnen- und Mondfinsternisse abgelesen werden können, was es mit dem Drachenzeiger auf sich hat und was man an der Uhr sonst noch sehen kann. Höhepunkt ist wie immer der anschließende Besuch in der Uhrenstube im Rathausgiebel, die für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich ist. Die Führung ist kostenlos, eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl jedoch erforderlich.