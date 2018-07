Für immer in Pop – Lesung mit Françoise Cactus (Stereo Total) & Jonas Engelmannam Do, 20.09.2018, 20 Uhr im Komma Esslingen

Françoise Cactus (Stereo Total) und Jonas Engelmann (Ventil Verlag) erinnern an Martin Büsser, der in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden wäre, und lesen Texte aus zwei Jahrzehnten. Dazu gibt natürlich auch Musik und Anekdoten zu hören. Martin Büsser war mehrmals im Komma zu Gast, daher ist uns die Veranstaltung auch wichtig als Erinnerung an ihn und sein Wirken.

Zwischen 1990 und 2010 hat Martin Büsser hunderte Texte geschrieben: über Musik, Film, Literatur, Kunst, Comics und Gesellschaft. In fast all diesen Texten spürt man die Bedeutung, die Pop in all seinen Spielarten in Martins Leben hatte.

»Für immer in Pop« liefert einen Querschnitt der Texte über Musik: Interviews mit Nirvana oder Henry Rollins, Artikel über die Veränderungen von Subkulturen und den »Mainstream der Minderheiten«, stehen neben selbstkritischen Beschäftigungen mit der Zunft der Plattenkritiker und -Sammler.

»Integrität ist Arbeit« hat Klaus Walter in einem Nachruf nach Martin Büssers frühem Tod 2010 geschrieben. Diese Arbeit, die immer den Verlockungen des Mainstream widerstanden hat, Kritik übte an reaktionären Tendenzen auch der eigenen Szene, veranschaulicht »Für immer in Pop«.