Die vhs Rottenburg bietet in Zusammenarbeit mit dem Verein Hiesig e.V. eine Führung auf dem Biolandhof Truffner in Rottenburg-Bieringen (Neckartal) an. Lorenz Truffner ist auf seinem Biolandhof in vielen Bereichen aktiv. Eine Besonderheit ist der Anbau von Albleisa (Linsen der schwäbischen Alb), die er an der Stützpflanze Leindotter kultiviert. Neben dem Anbau von Albleisa betreibt er noch die Rotkleevermehrung, die Saatgutvermehrung von verschiedenen Getreidesorten, den Kartoffelanbau sowie den Erhalt von Streuobstwiesen.

In seiner Führung wird er über diese verschiedene Punkte berichten und Fragen der Teilnehmer beantworten.

Der Abschluss erfolgt wie immer in geselliger Runde bei einer gemütlichen Verkostung mit regionalen Zutaten.