Fürstliche Gartentage

Das Fürstenschloss Langenburg öffnet zum 15. Mal seine Pforten für ein rauschendes Gartenfestival. Fürst Philipp und Fürstin Saskia zu Hohenlohe Langenburg bieten in den großzügigen Schlossanlagen Platz für über 170 Aussteller aus dem Bereich Garten und stilvoll Wohnen. Die unvergleichliche Atmosphäre der Schlossburg zusammen mit den inspirierenden Vorträgen, den stilvollen Gartenkonzerten und dem üppigen gastronomischen Angebot lassen jährlich bis zu 30.000 Besucher in das Mekka für Gartenfreunde pilgern. Wie in den vergangenen Jahren ist das Deutsche Automuseum während der Gartentage frei zugänglich und bietet für den Autoliebhaber eine willkommene Alternative zu der Gartentage Shoppingtour. Zu dem diesjährigen Thema »Pflanz Dich glücklich« bietet das Programm eine Fülle von inspirierenden und informierenden Vorträgen und Führungen an. Konzerte im Renaissance-Innenhof sowie im Barockgarten bieten eine musikalische Umrahmung.