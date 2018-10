Das große Musikprojekt der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit Geflüchteten erlebt eine Wiederaufnahme in Ludwigsburg.

Anderthalb Jahre lang hatten sich Mitglieder des Orchesters regelmäßig mit Geflüchteten aus Afghanistan, dem Iran, Syrien, Gambia, Ghana und Somalia getroffen, um gemeinsam mit dem Komponisten Bernhard König und dem Arrangeur Alon Wallach musikalisch-schöpferisch tätig zu werden, traditionelle Musik aus den Herkunftsländern zu studieren sowie neue Texte und Lieder zu schreiben. Am Ende dieses intensiven Prozesses wurde das erarbeitete musika lische Material in eine Rahmenkomposition Königs eingefügt und unter dem Titel »Fugato« in zwei beeindruckenden Konzerten in Reutlingen und Esslingen im Sommer 2017 uraufgeführt.

Diese »Weltpremiere mit Flüchtlingen« – so »SWR Aktuell« – überraschte, berührte und erschütterte die Konzertbesucher. Seitens der Öffentlichkeit, aber auch der beteiligten Geflüchteten und der Orchestermusiker wurde der Wunsch laut, diese wertvolle Arbeit fortzusetzen. Für viele Akteure ist »Fugato« zu einer musikalischen Heimat geworden, in der sie auch Freunde und einen Familienersatz gefunden haben. Nun geht »Fugato« in eine neue Runde: In Kooperation mit der Friedenskirche Ludwigsburg und dem Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Ludwigsburg haben bisherige und viele neue Mitwirkende aus dem Raum Ludwigsburg im Dezember 2017 die Probenarbeit aufgenommen. Ziel ist die Aufführung des neu entstandenen Gesamtwerks am 28. November 2018 im Forum am Schlosspark.