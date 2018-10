Full Moon Party #IconRoom Edition @Club Zollamt

Nach dem Erfolg im letzten Jahr ist die Partyreihe Icon Room wieder zurück in Stuttgart und macht am 17.11.2018 im ehemaligen Club Zollamt halt. Wie auch im letzten Jahr erwartet euch wieder ein ganz spezielles Motto:

dieses mal steht alles im Zeichen der „Music Wave“! Jeder talentierte Nachwuchs-Produzent hat bereits im Vorfeld der Party die Chance, im extra hierfür organisierten „Music Wave Contest“, sein Können unter Beweis zu stellen! Dem Gewinner winkt ein ganz besonderes Geschenk: Noch vor der Party reist der Sieger zusammen mit dem Juror DJ Craft Anfang November nach Berlin, um seinen Siegersong professionell aufzunehmen und auf Vinyl zu pressen.

Unzählige Remixes wurden bereits eingeschickt aber bis zum 14.10. hat jeder noch die Chance, mit seinem Song die Jury zu überzeugen.

Alle Infos gibt´s unter icon-room.de/music-wave. Zusätzlich winkt ein Preisgeld in Höhe von 500 €.

Seinen wahren Höhepunkt findet der Contest dann bei uns auf der Full Moon Party- Icon Room Edition, denn hier wird der Song das erste Mal zusammen mit namenhaften DJs auf der Full Moon Party live dem Publikum präsentiert.

Am Samstag, den 17. November 2018 verbinden sich zwei Welten!

Euch erwartet die Verknüpfung zweier Partyreihen: Icon Room meets Full Moon Party!

Icon Room - eine Welt, in der Design, Kunst, Film und Musik aufeinandertreffen, dich inspirieren soll und dir die Möglichkeit gibt, kreativ zu sein.Die Full Moon Party entführt dich in eine fantasievolle Welt mit atemberaubender Neon-Dekoration und hochkarätigem Lineup mit der richtigen Mischung aus namenhaften DJs und Newcomern.Lasst euch dieses unvergessliche und einmalige Ereignis nicht entgehen. Ob mega Lineup, Neon-Dekoration oder eines der vielen weiteren Specials, diese Veranstaltungskombination sorgt für eine unvergessliche Nacht.Im Club Zollamt wurden schon viele legendäre Partys erlebt. Hier haben Größen wie Sentinel Sound, Reggae Bash, die Wuk ´n´ Wild, der Assischlager, das FREAQ Festival und viele mehr, ihre Wurzeln. Hochkarätige Künstler wie, Felix Kröcher, Gentlemen, A.N.A.L, Wankelmut, Drumkomplex, B-Complex, Karotte, High Contrast, John B, Neelix, haben die Floors zum beben gebracht.Inzwischen öffnet der Club Zollamt nur noch gelegentlich seine Pforten denn ein Teilabriss der Räumlichkeiten ist bereits für Januar 2019 fest geplant.Am 17. November habt ihr also eine der letzten Möglichkeiten eine Party wie diese in einzigartiger Atmosphäre zu erleben. Es ist also an der Zeit, noch einmal die legendäre Stimmung von früher aufleben zu lassen!

„Full Moon Party – Icon Room Edition“ - eine Party die es so noch nie gab!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specials:

• Styling Lounge

• Fresh Fruits for free

• Drink Specials und Gewinnspiele

• Atemberaubende Deko

• Verlosungen // Free Tickets

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einlass ab 18 Jahren!

Lineup & VVK folgt in Kürze.

https://www.instagram.com/icon.room/