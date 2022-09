FULL PROOF • A Tribute to Björn Scheurmann

Donnerstag ist FULL PROOF Tag! Denn die FULL PROOF Abende stellen den pre-Weekend Hotspot für elektronische Musik in Stuttgart dar. Wir sind zurück. Seit Jahren eine feste Institution im heimischen Nachtleben verwöhnt die Eventreihe das Publikum zuverlässig nun wieder Woche für Woche mit einem feinen Line-Up und einer wilden Feier mit Freitags-Hangover Garantie! Am 21. Oktober 2019 ereilte uns alle die schreckliche Nachricht vom viel zu frühen und plötzlichen Verlust unseres Climax Buddy und FULL PROOF Schirmherr Björn Scheuermann. Keine Frage, dass auch drei Jahre danach sein Spirit am Leben erhalten wird. Am heutigen Abend mit einem Tribute Event und seinen Buddys Ben Muetsch, Marc Forbes, Roman Antonov, Me & Mine sowie Vikamin hinter den Decks. Rest in Power Björn – we miss you!