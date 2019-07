Full Proof • Anna Martens x Felix Pfanner x Georgee

Tech House und grooviger Techno sind die Stilmittel des Abends, die von den heutigen Plattendreher zu erwarten sind.

Dabei hat sich Anna Martens hat sich in kurzer Zeit mit viel persönlichem Charme und sympathischen Auftritten in angesagten Locations wie dem Kowalski oder der Romantica in die Herzen der Szene gespielt und weiß stets ihre Liebe zur Musik zu vermitteln. Komplettiert wird das Line-Up durch Georgee und Felix Pfanner, die mit ihrer Veranstaltungsreihe „Tech House Kitchen“ so manchem Szene-Gänger ein Begriff sind und ein Synonym für ausgelassene Stimmung und rhythmischer Sounds sind!

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

#fullproofstuttgart #fullproofevents #electronicthursday #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #housemusic #electronicmusic

www.soundcloud.com/anna_martens

www.soundcloud.com/felix-pfanner

www.soundcloud.com/georgee-music

www.soundcloud.com/fullproofevents

