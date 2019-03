Full Proof • Bjoern Scheurmann x Chris Hirose

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

Als Sohn einer deutschen Mutter und eines japanischen Vaters hat Chris Hirose gelernt sich mit Antagonismen zu befassen. Dies spiegelt sich nicht nur in seinen vielschichtigen DJ-Sets wieder, sondern ist ebenfalls in seinen Produktionen und Veröffentlichungen auf Pan-Pot’s Label Second State deutlich zu hören: Dekonstruierte Rhythmen, Loops und Melodien verschmelzen zu neuer Einheit. Dabei werden stets Wechselspiele zwischen geschickten Melodien und intensiven Klangbildern erzeugt, die nicht nur die Crowd zur Peak-Time ansprechen, sondern den einzelnen Zuhörer individuell abholen!

www.soundcloud.com/chrishirose

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann

www.soundcloud.com/fullproofevents

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chris Hirose (Second State)

Bjoern Scheurmann (Fassade Records)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#fullproofevents #fullproofstuttgart #electronicthursday #climaxstuttgart #climaxinstitutes

#techno #techhouse #deephouse #housemusic #electronicmusic #stuttgartfeiert