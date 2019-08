Full Proof • Casa de Loca

Cesare geht mit seinem Label Quo Vadis einen klar definierten Weg: es steht für innovative Sounds und Strukturen, die in der Techno-Szene großen Anklang bekommen und darf sich einer stetig wachsenden Fanbase erfreuen.

Auch als Vinyl-DJ ist er seiner Linie treu, hält im digitalen Zeitalter am schwarzen Gold fest und liefert im Stuttgarter Raum bei seinen Gigs (u.a. im White Noise, Romantica, etc.) immer gekonnt ab. Unterstützung erhält er am Abend von David Demian und E-PUNk.

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

www.soundcloud.com/casa-de-loca

www.soundcloud.com/e-punk

