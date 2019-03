Full Proof • Nicolas Herz x Tim Tenbohlen x Paperboy

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart. Tim Tenbohlen, Nicolas Herz und Paperboy stehen in der Summe für abwechslungsreiche elektronische Musik und werden das Wochenende bereits am Donnerstag gekonnt einleiten.

Intelligente Tracklists und ordentliche Skills an den Plattentellern sorgen dafür, dass die Gäste individuell abgeholt werden und von Anfang die Messlatte hochliegt.

www.soundcloud.com/nicolas-herz-official

www.soundcloud.com/slimtim-techno

www.mixcloud.com/paperboymusic

www.soundcloud.com/fullproofevents

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikolas Herz (retone)

Tim Tenbohlen (Panobar)

PAPERBOY (Session Deluxe)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------