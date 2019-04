Full Proof • Patrick Primus x Björn Scheurmann x Fernando Pais

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart. Der kleine schnucklige Club Bukowski in Heilbronn ist mittlerweile eine deutschlandweite Institution in Sachen elektronische Musik.

In den letzten Jahren hat Patrick Primus das musikalische Bild des Clubs durch modernen Techno und individuelle Sets massiv mitgeprägt und wird am heutigen Abend sein Können im Climax erneut unter Beweis stellen. Support erfolgt durch Björn Scheurmann und Fernando Pais, die der lokalen Feiergemeinde durch ihre Auftritte keine Unbekannten sind und sich durch ihre vergangen Sets in die Herzen der Crowd gespielt haben.

Patrick Primus (Bukowski, Heilbronn)

Bjoern Scheurmann (Fassade Records / Affin)

Fernando Pais (Climax Institutes)