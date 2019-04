Full Proof • Roman Schwarz x Milan Haack

× Erweitern climax

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

Geht man davon aus, dass der Täter immer wieder zum Tatort zurückkehrt , so ist es nicht verwunderlich, dass der mittlerweile an der Ostsee ansässige Künstler Roman Schwarz während seines Heimaturlaubs gerne das Climax aufs Neue beschallt. Mit seinen wöchentlichen Sendungen auf Cubase.fm und beim HGM-Radio zeigt er, dass er sich akribisch mit neuen Tracks beschäftigt und sich stets am Zahn der Zeit bewegt. Abgerundet wird der Abend durch Full Proof – Resident Milan Haack, der die Grenzen von Tech House und Techno immer wieder neu auslotet und dabei das Überraschungsmoment für sich gepachtet hat.

Roman Schwarz (Cubase.fm / HGM-Radio)

Milan Haack (Fassade Records / Climax Institutes)