Full Proof meets Panopticum

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

Bekanntlich definiert sich eine Freundschaft nicht durch die Frequenz des Wiedersehens, sondern durch deren Intensität. Äquivalent verhält es sich, wenn die Herren E-PUNk und Björn Scheurmann im DJ-Team auftreten. Nach eindrucksvollen Performances in der Vergangenheit geben sie dieses Jahr ihr Debut mit einem vierstündigen Set in der Calwer Straße 25. Freudig darf ein ausgiebiger Mix von Tech House bis zu intelligentem Techno, gespickt mit Classic-Tunes erwartet werden. Unterstützung bekommen die zwei Künstler von Robin Seitter aus dem Hause Panopticum, der durch seine Umtriebigkeit und definiertes Feingefühl für elektronische Musik in der Stuttgarter Szene kein Unbekannter ist.

Robin Seitter(Panopticum)

E-PUNk b2b Bjoern Scheurmann (4h-Set!)