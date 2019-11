Full Proof meets Tech House Kitchen

Donnerstag ist FULL PROOF Tag! Denn die FULL PROOF Abende stellen den pre-Weekend Hotspot für elektronische Musik im Stuttgarter Rund dar. Seit Jahren eine feste Institution im heimischen Nachtleben verwöhnt die Eventreihe das Publikum zuverlässig Woche für Woche mit einem feinen Line-Up und einer wilden Feier mit Freitags-Hangover Garantie!

Der Dezember startet mit Philip Bogdan und Georgee hinter den Decks, ihres Zeichens Macher der im Stuttgarter Proton ansässigen Eventreihe Tech House Kitchen. Zwei umtriebige Local Heroes mit einer äußerst starken Affinität zu treibenden Tech-House Rhythmen, die den Dancefloor auch diesen Donnerstag wieder in typischer FULL PROOF Manier in Motion setzen wird. Start your Weekend right!

www.facebook.com/Georgee.Music

www.facebook.com/philipbogdanofficial

