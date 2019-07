Full Proof pres. Casa de Loca

David Demian lädt zur aktuellen Casa de Loca den umtriebigen Berliner Künstler Questions, der sich der Beat Programmierung und Sound Synthese gewidmet hat.

Durch diese Interessen und permanent neu definierte Schwerpunkte, gepaart mit einem hohem Maß an Eigenständig entstehen bei jedem Auftritt neue Stories, deren Ausmaß und unvorhergesehene Wendungen den Zuhörer an verschiedene Orte des Bewusstseins führt. Im einen Moment voller Wucht, im anderen durch pure Emotionen: Just Questions!

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

#fullproofstuttgart #fullproofevents #electronicthursday #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #housemusic #electronicmusic

www.soundcloud.com/casadeloca

www.soundcloud.com/e-punk

www.soundcloud.com/ques_tions

www.soundcloud.com/fullproofevents

