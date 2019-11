Full Proof pres. Casa de Loca

Donnerstag ist FULL PROOF Tag! Denn die FULL PROOF Abende stellen den pre-Weekend Hotspot für elektronische Musik im Stuttgarter Rund dar. Seit Jahren eine feste Institution im heimischen Nachtleben verwöhnt die Eventreihe das Publikum zuverlässig Woche für Woche mit einem feinen Line-Up und einer wilden Feier mit Freitags-Hangover Garantie!

Die Pre-Christmas Edition steht an und wie immer darf man sich an diesem Donnerstag über Full Power auf dem Tanzparkett freuen. Kein Wunder, denn die musikalische Schirmherrschaft an diesem Abend trägt die von David Demian ins Leben gerufene Casa de Loca Plattform. Und wer bei den letzten Casa de Loca Abenden im Climax zugegen war, der weiß was einem erwartet. Liebevoll aufbereitete und musikalisch ansprechende Sets für Fans von House bis Techno, die einen von der ersten Minute an straight auf die Tanzfläche ziehen. Gemeinsam mit Mazinskies aka Denis P. Heckman & Co. steht der Climax-Booth erneut ein elektronischer Leckerbissen bereit.

David Demian (Casa de Loca)

Mazinskies aka Denis P. Heckman & Co.