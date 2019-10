Full Proof pres. Freddy Hetzinger

Inspiriert vom Groove und der Energie der elektronischen Musik verschrieb sich Freddy Hetzinger bereits im Jahr 2000 dem DJ’ing und kann mittlerweile auf einige persönliche Milestones zurückschauen:

sie war von 2007 bis 2014 als Resident-DJane ein fester Bestandteil des legendären Clubs „Toy“ in Stuttgart, ist Mitbegründerin des Labels Mischkonsum Records und hat seit 2016 ihren eigenen Imprint mikofh am Start. Addiert man Charme, Talent und die klare „4 to the floor“ Definition ihrer Musik, so ist es nicht verwunderlich, dass sie mittlerweile angesagte Clubs und Festivals wie das Extrema Outdoor (NL), den Kompass Club in Belgien, das Fundbureau in Hamburg oder beispielsweise das M-Bia (Berlin) beschallt hat. Des Weiteren zeigt Freddy Hetzinger mit Veröffentlichungen und Remixes auf Labels wie Frucht, miniMahlzeit oder Soupherb, dass sie sich stets am Zahn der Zeit bewegt, sich über die Funktionalität des 4/4-Taktes bewusst ist und gegenüber der Crowd keine Langeweile aufkommen lässt.

