Full Proof pres. Joachim Spieth

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

Joachim Spieth: ein absolutes Highlight-Booking im Februar!Mit seinem Label Affin hat sich, der eher schüchterne Künstler eine Plattform geschaffen um Leidenschaft und Verständnis fürelektronische Musik zu publizieren und der breiten Masse zugänglich zu machen. So ist es nicht verwunderlich, dass seinImprint stets in die Top 100 des Jahrespolls von Resident Advisor gewählt wird und er mit globalen Auftritten punkten kann. Mitviel Charme und Intelligenz wird er sich bestimmt am heutigen Abend in die Herzen der tanzfreudigen Climax-Gänger spielen. Sein alter Freund und Weggefährte Bjoern Scheurmann von Fassade Records wird sich bestimmt nicht lumpen lassen, den Abend mit passenden Tunes ankurbeln und mit viel Intensität den Event abrunden. Chapeau!

#fullproofstuttgart #electronicthursday #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #fullproofevents

www.soundcloud.com/joachim-spieth

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann

www.soundcloud.com/fullproofevents