Full Proof presents Casa de Loca

Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement!Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

Mit Casa de Loca hat der Stuttgarter Künstler David Demian vor knapp zwei Jahren eine Plattform ins Leben gerufen, die sichzum Ziel gesetzt hat, den Fans von Techno und House mit Liebe aufbereitete und ansprechende Sets zu präsentieren. Zeitgenug der Idee einen Slot am Donnerstag im Climax einzuräumen und in bester Manier zu präsentieren! Zum Auftakt debütiert Joe Panic im Climax, der sich mit Sets auf dem Fuchs und Hase Festival und ansprechenden Club-Sets überregional in die Herzen des feierfreudigen Volks spielen konnte. Damit das Wochenende ordentlich eingeleitet werden kann und kein Augetrocken bleibt, wird der Abend von David Demian und E-PUNk abgerundet.

#fullproofstuttgart #electronicthursday #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #fullproofevents

www.soundcloud.com/joe-panic

www.hearthis.at/casadeloca/

www.soundcloud.com/e-punk

www.soundcloud.com/fullproofevents