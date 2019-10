Full Proof w/ Lex Bär (Bukowski, HN)

Wir freuen uns erneut Lex Bär vom Bukowski (Heilbronn) im Climax begrü.en zu dürfen. Als Resident und musikalische Stütze des legendären Clubs weiß er genau wie der Dancefloor tickt, wie die tanzende Crowd funktioniert und hat stets die passenden Tunes im Case um der Stimmung keinen Abbruch zu bescheren.

Nachdem er bei seinem letzten Besuch mit fehlerfreien Skills und intelligenter Trackauswahl überzeugen konnte, dürfen sich die Besucher in der Calwer Straße auf eine erneut unterhaltsame Performance freuen. Als weiterer Protagonist wird sich am heutigen Abend Björn Scheurmann vom Stuttgarter Label Fassade Records einfinden, der für seine facettenreichen Sets und genre-übergreifende Variationen innerhalb der elektronischen Musik bekannt ist. Abgerundet wird das Programm durch den Nachwuchskünstler Paul Rahn: seines Zeichen Ziehkind des Full Proof – Residents Paperboy, dem intelligente Clubmusik mit in die 4/4-Wiege gelegt wurde.

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.