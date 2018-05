Fullproof132up meets Endstation

Aus Stuttgart für Stuttgart – jeden Donnerstag gibt’s im Climax feinsten elektronischen Sound von ausgesuchten Locals auf die Ohren. Das dritte „Fullproof“-Date im Monat ist dabei klassisch besetzt:

Das DJ-Team Endstation lädt im Juni wieder zum gemeinsamen Frühstart ins Wochenende! E-Punk und David Demian, die das Kollektiv in der DJ-Booth mehr als würdig vertreten, sind dabei nicht nur für feinste Clubbeschallung bekannt, sondern auch mit ihrer eigenen Sendung im Freien Radio Stuttgart vertreten. Eigene Events und zahlreiche Gigs in der Region nicht zu vergessen, merkt man den beiden das Herzblut bei der Sache definitiv an. Na dann kann ja nichts mehr schief gehen – Abfahrt zur Endstation!

www.tinyurl.com/endstationstuttgart